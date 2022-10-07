ناهد إمام



بحث وزير الصحة والسكان المصري د.خالد عبدالغفار، مع نظيرته القطرية د.حنان الكواري، سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

بدأ عبدالغفار، حديثه خلال لقائهما امس، بتهنئة وزيرة الصحة القطرية على نجاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، والذي يعقد كل عامين، وعلى حسن اختيار الموضوعات، والمحاور، والمناقشات الثرية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار إن الجانبين توافقا على تبادل الخبرات في المجال الصحي، بحيث تستعين دولة قطر بالخبرة المصرية من مختلف المبادرات الصحية، لعمل دراسات ومسوح لعدد من الأمراض مثل فيروس سي، وسرطان الثدي، بينما تستفيد مصر بالتجربة القطرية في مجال تطبيق التأمين الصحي الشامل والرقمنة.

وأضاف عبدالغفار، إن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل في عدد من القطاعات المعنية بالمجال الصحي، والبدء في عقد اجتماعات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» يليها تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين وتحديد مجالات التعاون.