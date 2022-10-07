القاهرة - ناهد إمام



أكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات للطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مستمر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري لجميع المواطنين بمن في ذلك المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة.



وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي- في بيان، امس- إنه لا داعي لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد، للحصول على كراسة الشروط، موضحة أنه لا توجد أولوية أو أفضلية للمواطنين الذين يحصلون على كراسة الشروط في موعد مبكر من طرح الإعلان، وأن هناك قواعد محددة لتطبيق الأفضلية على المتقدمين.