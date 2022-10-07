القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر.



وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 49 لنصر أكتوبر: «إن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.



وتابع الرئيس السيسي: «وفي الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم، الذي نحتفل به، أتوجه بالتحية للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن.



وتوجه الرئيس السيسي في ذكرى هذا النصر المجيد، بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته».

في سياق متصل، أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن يوم السادس من أكتوبر يجسد الإرادة المصرية التي تقهر التحديات وتحقق المعجزات عبر العصور.



وكتب أبوزيد - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر - «لطالما حفرت في ذاكرة الشعوب أيام تحيط بها مشاعر المجد والعزة والافتخار.. سيبقى يوم 6 أكتوبر أبرز هذه الأيام لكونه يجسد الإرادة المصرية التي تقهر التحديات وتحقق المعجزات عبر العصور».



وتابع: «تحية إجلال وتقدير من وزارة الخارجية المصرية لجيش مصر العظيم وقائده الأعلى بهذه الذكرى العطرة».