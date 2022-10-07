مفرح الشمري



بعد المعاناة التي عاشها خلال الايام الماضية اثر العارض الصحي الذي تعرض له وسلطت «الأنباء» الضوء عليه، غادر الفنان القدير بدر الطيار مساء امس البلاد متوجها الى احد مستشفيات مملكة تايلند وذلك لاستكمال علاجه هناك بعد ان خاطب ذووه عددا من المستشفيات التي تعالج حالته المرضية بأحدث الطرق العلاجية.



مغادرة الطيار «شافاه الله» كانت من مستشفى جابر حيث نقل بسيارة اسعاف الى المطار ويستقبل في مطار مملكة تايلند ايضا بسيارة اسعاف تنقله مباشرة الى المستشفى الذي سيعالج حالته الصحية بأحدث الأجهزة الطبية خصوصا ان الفنان القدير بدر الطيار يمر حاليا بحالة صحية صعبة، جعلت بعض أجهزة الجسم تتأثر، بالإضافة الى فقده السمع بإحدى أذنيه وتعرض نظره للضعف الشديد وعدم قدرته على المشي، كل هذه المشاكل الصحية التي يعاني منها «بو يوسف» دفعت اسرته الى التعجيل بسفره للخارج للعلاج دون انتظار انتهاء إجراءات كتاب وزارة الاعلام الموجه لوزارة الصحة للاستعجال في سفر الطيار وذلك بسبب التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة الجديدة، فقررت اسرته سفره للعلاج بعد ان زادت حالته الصحية والنفسية سوءا.



الفنان القدير بدر الطيار«بويوسف» حاليا لا يريد الا الدعاء بأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية وان يتم عليه الشفاء عليه ويبعد عنه كل مكروه ليعود من رحلة علاجه الى وطنه وأسرته سالما معافى.. اللهم آمين.