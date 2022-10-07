أحمد الفضلي



يبحث المخرج غافل فاضل عن إمكانية المشاركة في الدراما الرمضانية في رمضان المقبل من خلال عمل تلفزيوني، حيث يقوم حاليا بقراءة مجموعة من النصوص الخاصة بأعمال تلفزيونية متنوعة بين الدراما المودرن والتراثية لاختيار الأفضل من بينها وتنفيذها في الأيام المقبلة ليكون جاهزا للعرض في السباق الرمضاني المقبل.



من جانبه، أكد فاضل لـ«الأنباء» انه كان ولايزال في مبدأ المحافظة على الكيف لا الكم، وهذا ما كان وراء ابتعاده عن المشاركة في الأعمال الرمضانية على امتداد العامين الماضيين، موضحا ان هناك كما كبيرا من المخرجين يحرص على التواجد في كل عام، وإن كان من خلال عمل ذي نص متواضع، وسبق أن قدمت لي نصوص متواضعة قمت برفضها، فيجب على المخرج النظر أولا وبتمعن للنص المقدم ومن ثم الجودة الإنتاجية وكذلك الأسماء المشاركة في العمل، وهذه الأمور هي التي تخلق عملا ذا قيمة يحصد النجاح.