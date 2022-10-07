من أجمل الأيام في «النظائر» و«دن دون».. ترعرعنا وتربينا فيهما



دبي - بشار جاسم



من أبرز الملحنين على الساحة الفنية وأعماله دائما تترك بصمة، خصوصا في زمن ما قبل «السوشال ميديا» أو «التريند» وما زال طبعا، حيث قدم أشهر الاغاني الناجحة سواء من ألحانه أو غنائه، حيث إنه بدأ مشوار النجاح في عام 1996 وقدم أجمل الألحان لكل المطربين تقريبا.. فايز السعيد فنان ذكي وصاحب لحن مميز.. «الأنباء» التقته في دبي فكانت هذه الدردشة:



فايز.. وينك غايب عن الساحة؟



٭موجود وعندي عدة ألحان.



أقصد كمطرب والحفلات الغنائية؟



٭ والله مثل ما انت عارف الألحان خذتني من الحفلات، خصوصا بالسنوات الاخيرة وحاس إني بالألحان ملم أكثر أو في إبداع اكثر من الغناء وبالنسبة لي الألحان فيها فكر اكثر لأن الغناء بالنسبة لي مجرد انك تغني اللحن لا اكثر، لكن اللحن انك تبتكر شي مو موجود.



يعني نقدر نقول انك اعتزلت الغناء؟



٭ لا ما اقدر اعتزل.. حاليا أجهز «ميني ألبوم» وهو عبارة عن اربع أغنيات منها أغنية تونسية من إشراف الفنانة الكبيرة لطيفة، كلمات وألحان وتوزيع أمين وأغنية لبنانية كلمات مصطفى وألحان مازن، وأغنية «قمر 14» كلمات تركي الشريف واللحن سعودي وأغنية «صح» كلمات سلطان مجلي وأيضا لحن سعودي.



وشنو جديدك كملحن؟



٭ مؤخرا كان عندي تعاون مع الفنانة الكبيرة أصالة في أغنية «الصورة» وحسين الجسمي في اكثر من أغنية منها «تعبت» وأيضا مع الفنان فؤاد عبدالواحد في أغنية «من انت» كلمات الشاعر السعودي سبيت.



والفنانة يارا في أغنية غلا روحي كلمات الشاعر خافق وهم من توزيع نور هاشم وقبل يومين طرحت الفنانة داليا أغنية ليل المفارق كلمات خافق وتوزيع نور هاشم وأيضا عندي أغنية مع الفنان القطري ناصر الكبيسي من كلمات خافق وعندي أغنية مع فنان العرب محمد عبدة وهي من كلمات فزاع وأيضا مع راشد الماجد أغنية بعنوان مزهرية أيضا من كلمات فزاع، وعندي أعمال مع راغب علامة وماجد المهندس وأروى ولمياء جمال وبلقيس.



نلاحظ أن أغلب تعاوناتك مع فزاع، هل هو الاقرب لك؟



٭ طبعا أنا وفزاع لنا تعاونات ونجاحات اكثر من 22 سنة ومحمد عبده وابو بكر سالم، وبالمناسبة عندنا اكثر من ستة اعمال لـ أبو بكر لم تطرح إلى الآن وراشد الماجد وعبدالمجيد وبيني وبين فزاع تقريبا 1000 أغنية.



ما شاء الله وجم لحن عندك؟



٭ عندي اكثر من 4000 لحن ولحنت تقريبا 80% من مطربي الوطن العربي وأغلب الأغاني ولله الحمد ناجحة.



أشهر الألحان بالنسبة لك؟



٭ «روح وروح» أصالة و«تبقالي ورعاك الله وأبشرك» للجسمي و«مرت سنة وأحيان افكر» وكثير من الألحان.



اكثر المطربين اللي تعاونت معاهم؟



٭ راشد الماجد وحسين الجسمي وكل منهما مو اقل من 200 أغنية تقريبا.



شرايك بكثرة الاستديوهات في الوطن العربي؟



٭ أنا أشوفها ظاهرة صحية للجميع من ملحنين ومطربين وموزعين، ولكل منهم الاقرب لبلده والتكلفة لأن معظم الموزعين صار عندهم ستديو خاص فيهم، وكلنا في دبي صرنا جيران يعني ستديو حسين الجسمي وحاتم العراقي ووليد الشامي وعلي الخوار وحسان العبيدلي ومحمد الأحمد قراب مني.



كلمنا عن ذكريات في استديوهات الكويت «النظائر» و«دن دون» وغيرها؟



٭ من اجمل الايام في «النظائر» و«دن دون» واحنا ترعرعنا وتربينا فيهما وانطلاقتنا كانت من الكويت.



وأنا أتجول بالاستديو الخاص فيك لاحظت عدة غرف ومكاتب عليها أسامي موزعين؟



٭ فعلا بالاستديو الخاص فيني أو ستديو فايز السعيد عندي 7 موزعين وكل موزع له طعم ولون، مثلا لون كويتي، لون اماراتي، لون عراقي، لون سعودي، لون لبناني، وكان عندي موزع يوزع أغاني أجنبية وعازفين من مصر وأكثر من بلد، فالهشي شكل لنا فرقة موسيقية كاملة وخلانا نسجل بنفس الاستديو بدل السفر الى تركيا ومصر، وطبعا ما نستغنى عن مصر وتركيا، لأن كل بلد منهما له طابع خاص، وفيه أغنيات معينة لازم يتم تسجيلها سواء بمصر أو تركيا أو لندن أو أميركا.