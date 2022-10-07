القاهرة - محمد صلاح



تحدثت الفنانة نبيلة عبيد عن حقيقة الخلاف الذي وقع بينها وبين الفنانة نادية الجندي في فترة سابقة.

وقالت إنها لم تعلم أي شيء عن هذا الخلاف، حتى جاءت إليها إحدى الصحافيات في مجلة قديمة تجري معها مقابلة، وسألتها عن هذا الخلاف، متابعة: «قولت لها (خلاف ايه؟ أنا معرفش حاجة) وبدأت أبحث عن الموضوع لحد ما عرفت إن هي كان عندها فيلم معرفش حصل فيه أيه، والناس بدأت توقع بينا، ولما جت والدتها توفيت طلبت من الموسيقار جمال سلامة كان صاحبها وجارها إنه يستأذنها أروح أعزيها معاه وبالفعل عملت كدا».



كما أشارت نبيلة خلال استضافتها في برنامج «صدى الملاعب» إلى أنها كانت تحب لقب «غول تمثيل» وأنه كان يسعدها بشدة، موضحة أن أكثر الأعمال التي كانت الأقرب لقلبها العمل على رواية «وسقطت في بحر العسل»، قائلة: «أنا عملت أكثر من 90 فيلما كل واحد بشخصية مختلفة، لكن رواية (وسقطت في بحر العسل) لما رشحها إحسان عبدالقدوس عشان أقراها كنت أمر بحالة مشابهة، وحكاية انتهت بأوجاع عايزه أنساها».