مفرح الشمري



قام مؤسس ورئيس مهرجان الامل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي الفنان فادي اللوند بتنفيذ وعده المتمثل بغرس شجرة الأمل في المدن التي يزورها وذلك بصحبة الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان القدير يحيى الفخراني والنجوم وضيوف المهرجان.



مؤسس المهرجان وضيوفه زاروا مركز AIAS Palmero، للاحتفال معهم في ختام المهرجان، ومن ثم غرس شجرة الأمل في المركز والتي اهديت إلى روح الفنان الراحل هشام سليم، وشارك فادي اللوند بالغرسة النجوم يحيى الفخراني وإلهام شاهين وليلى علوي وسعد حمدان ومحمد المنصور وعمار الكوهجي، ورئيس المركز والضيوف الحاضرون.



وفي الختام، وجه مؤسس ورئيس مهرجان الأمل السينمائي الدولي الفنان فادي اللوند رسالة إلى أصحاب الهمم، قال فيها:



من أجلكم أسست هذا المهرجان المتميز، من أجلكم أتيت بنجوم الفن والإنسانية ونجوم الرحمة والمحبة والقلوب النظيفة، ومن أجلكم اخترت السينما سبيلا لتعبر عنكم وتتحدث بلسانكم وتدافع عن حقوقكم، لأني مؤمن بأن الفن وجد فقط لخدمة الإنسانية، ومن أجلكم ولد مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي، ولأجل عيونكم سأكمل الطريق بإذن الله تعالى، من هنا من مركز الرعاية والتنمية الفكرية لذوي الهمم AIAS في مدينة باليرمو الإيطالية عاصمة صقلية التاريخية ومع أبطال وصناع الأمل الحقيقين أقمت حفلة ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي الدورة الثانية نسخة روما إيطاليا لعام 2022، وإلى اللقاء في الدورة الثالثة والتي ستحمل العديد من المفاجآت المفرحة.