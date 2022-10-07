بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أعلنت اسماء الفائزين في جائزة البدر بجميع فئاتها محليا ودوليا وجاءت كالتالي:



أولا: الجائزة المحلية



فئة الخط العربي فاز بها حسب قرارات لجنة تحكميها محمد مندي، د.محمد فاروق الحداد، محمد النوري في الفئة العمرية (6 ـ 10 سنوات) كل من: الأولى: سارة محمد عبدالله الإمارات، الثانية: ماري عبدالرحمن سورية، الثالثة: دنين احترام الدين باكستان، التشجيعية: سعدية ديفيتس جنوب إفريقيا، التشجيعية: عائشة هارون جنوب إفريقيا. التشجيعية: محمد علي عبدالله المزروعي الإمارات، التشجيعية: فاطمة لؤي إبراهيم فلسطين.



أما الفئة العمرية (11 ـ 17 سنة) ففاز فيها: الأول: علي محمد جواد العراق، الثانية: حليمة السعدية هارون جنوب أفريقيا، الثالثة: رهف علي عباس اليمن، التشجيعية: أنس أحمد وضاح الأردن، التشجيعية: محمد يوسف الحمادي الإمارات، التشجيعية: هناء ديفتس جنوب إفريقيا، التشجيعية: هادي محمود نبهان الفلبين، التشجيعية: محمد فراس النحلاوي سورية، التشجيعية: زيبا مريم عبدالرحيم الهند، التشجيعية: سيما عمران الهند.



بينما في فئة الشباب (18 ـ 25 سنة) فاز كل من: الأولى: سلوى إحسان مالكي بريطانيا، الثاني: عبيد عبدالرحمن مولوي بنغلادش.الثالثة: فاطمة مهند جواد العراق، التشجيعية: أحمد واجد واجد إقبال باكستان، التشجيعية: فاطمة محمد علي الإمارات، التشجيعية: رؤى محمد يونسو سورية، التشجيعية: سالي إبراهيم العزواي العراق، التشجيعية: عبداللطيف محمد يونسو سورية، التشجيعية: أمامة جهاد عوير سورية، التشجيعية: ناميا نزار نزار الهند.



أما في فئة الرسم ففاز حسب قرارات لجنة تحكيمها منى الخاجة، محمد القصاب، ناصر محمد في الفئة العمرية (6 ـ 10 سنوات) كل من: الأولى: خولة برازادا الهند. الثانية: نورة جابر إبراهيم الحمادي الإمارات، الثالثة: جودي أحمد منصور مصر، التشجيعية: تقى عبدالناصر مصر، التشجيعية: خالد عبدالله سعيد الإمارات، التشجيعية: عذيبة محمد الهند، التشجيعية: روضة سعيد الخييلي الإمارات، التشجيعية: أدهم أحمد فؤاد مصر، التشجيعية: لمى حمزة صالح الأردن، التشجيعية: شما مبارك الخييلي الإمارات، آية محمد مصر شمسة أحمد المراشدة الإمارات، فرح عبدالحي غريب مصر إيمان عبدالناصر كرم مصر، سلامة راشد السعيدي الإمارات مريم حسن الإمارات، عمرو طارق عبدالحميد مصر، بدر صالح حسين اليمن، إسماعيل ماجد باكستان، فاطمة سيراج الهند.



أما في فئة الشباب (18 ـ 25 سنة) ففاز كل من: علي فضل أحمد بنغلادش، ماريا عدنان الهند، محمد بسام إسماعيل سورية. روان عبدالفتاح محمد ملحة مصر. شانيا آن جاكوب الهند.عنود بنت سعيد بن علي سلطنة عمان، سهيل عبدالسلام باكستان، فاطمة الهاشمي الإمارات، حياة محمد حسن محمد حسن الإمارات، أحمد محمود إسماعيل مصر.



أما في فئة الشعر ففاز حسب قرارات لجنة تحكيمها د.علي جعفر العلاق وسليمة المزروعي ود.طلال الجنيبي كل من: همام محمد عمار من سورية بالمركز الثاني ومحمد منيف عسكر من سورية ايضا بالمركز الثالث بينما تم حجب جائزة المركز الاول



أما فئة الملتيميديا فأسفرت نتائجها حسب قرارات لجنة تحكيمها العنود بوخماس وهند بن دميثان ومريم الفهيم وجائزت كالتالي: الأول: داوود بوعقلين الجزائر، الثانية: بيان محمد سمان سورية، الثالثة: سندس الشيباني الإمارات، التشجيعية: فاطمة زهرا إسحاق اليمن، التشجيعية: أم هاني عبدالفتاح الصومال، التشجيعية: سارة الطربان الإمارات، التشجيعية: عبير علي حسين المصعبي اليمن، التشجيعية: روان ياسين يطقان سورية.



ثانيا: الجائزة الدولية



وفي الجائزة الدولية لفئة الخط العربي ففاز حسب قرارات لجنة تحكيمها أحمد أمين شمطة، أحمد فارس، تاج السر حسن، صباح الأربيلي كل من: الأول: محمد جابر السيد مصر، الثاني: عبدالرحمن حسن السعيدي اليمن، الثالث: ياسر العشري مصر، التشجيعية: عبده محمد حسن جمال مصر، التشجيعية: سيروان البرزنجي العراق، التشجيعية: عبدالرزاق قرقاش تركيا، التشجيعية: إيهاب إبراهيم أحمد ثابت الأردن، التشجيعية: منير طهراوي الجزائر، التشجيعية: خاقان أرسلان تركيا، التشجيعية: رياض العبدالله سورية.



اما في فئة الشعر بالمسابقة الدولية ففاز حسب قرارات لجنة تحكيمها كل من: الأول: أحمد حافظ عبدالعظيم عبدالعليم مصر، الثاني: شيخنا أحمد تيجان السنغال، الثالث: إبراهيم عيسى الأسلمي اليمن، التشجيعية: رامي عبدالكريم السوداني العراق، التشجيعية: أحمد عبدالعاطي عايد مصر، التشجيعية: أحمد عفيف إبراهيم النجار اليمن، التشجيعية: السيد أحمد السيد أبو الوفا مصر، التشجيعية: حسن عامر علي عامر مصر، التشجيعية: علام منير صباح سورية، التشجيعية: ميزر عبد فياض العراق.