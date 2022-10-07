درت مزادات مخصصة لشخصية جيمس بوند، بيعت خلالها نسخة عن سيارة «أستون مارتن» استخدمت في مشاهد مجازفة، 6.87 ملايين جنيه استرليني (7.7 ملايين دولار)، وهي أموال ستستخدم لتمويل جمعيات، على ما أعلنت دار «كريستيز».



وتخطت نتائج هذه المزادات التي انتهت الأربعاء إجمالي إيرادات المزادات الخيرية السابقة المرتبطة بعالم جيمس بوند من تنظيم دار كريستيز، على ما أعلنت دار المزادات.



وقد وجدت كامل القطع الـ61 المباعة من شركة «إيون برودكشنز» المنتجة لأفلام جيمس بوند، من يشتريها خلال هذا المزاد الذي أقيم احتفالا بذكرى مرور ستين عاما على انطلاق هذه السلسلة على الشاشات السينمائية.



وبيعت نسخة من «أستون مارتن دي بي 5» التي استخدمت في مشاهد المجازفة لفيلم جيمس بوند («نو تايم تو داي»)، في مقابل 2.922 مليون جنيه استرليني (3.35 ملايين دولار).