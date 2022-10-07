في قصة أشبه بالروايات وحكايا الأفلام السينمائية، نجحت امرأة مصرية في العثور على أسرتها التي فقدتها في عمر لم يتجاوز الخامسة، وذلك بعد أن تخطت سن الـ50، وتزوجت ورزقت من الأولاد بـ 5.

وقد انتشرت بمواقع التواصل في مصر قصة رضا عبدالرحيم التي تسبب فضولها ورغبتها في الاطلاع على القطار من الداخل في أن تفقدها والدتها لينتقل بها القطار إلى محافظة المنيا جنوبا ثم تعاود التنقل بعد مكوث دام نحو 10 سنوات إلى عدة أماكن قبل أن يستقر بها المقام في محافظة الأقصر أقصى الجنوب، حيث تزوجت وأنجبت أولادها.

وقد استطاعت السيدة رضا التعرف على ذويها في محافظة بني سويف، حيث كانت فقدتها أمها في أحد أسواق مدينة الفشن القريبة من السكة الحديد، وذلك بعدما نشرت قصتها على موقع «فيسبوك» لتعود إلى والدتها وذويها بعد غياب دام نحو 50 عاما.