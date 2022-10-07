قالت خبيرة علم الحشرات والأستاذة المساعدة بقسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان الحربي إن كثيرا من الناس يقومون بتناول دم الكائنات الحية مثل الضب والسحالي والسلحفاة والبقر اعتقادا منهم بفائدتها الصحية للحياة الجنسية وصحة البدن «يذبحوهم ويشربوا دمهم».



وأضافت الحربي في تصريح لـ «الأنباء»: أكدت جميع البحوث العلمية في هذا المجال أن الأضرار الناجمة عن شرب دم الكائنات الحية بسبب ما يحويه الدم من جراثيم، وعناصر شديدة السمية غاية في الضرر.

فالإقدام على تناوله مجازفة كبيرة وإلقاء النفس في التهلكة، فضلا عن حرمته دينيا.



وتابعت: حرم الله تعالى شرب الدم على العباد نفس تحريم الحيوان الميت، ولحم الخنزير، حيث جاءت المحرمات لحكمة عند لله، ومن أجل تجنب الأذية والشر للإنسان (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير).

ويتمثل شرب الدم في أضرار خطيرة والإصابة بأمراض كثيرة ويؤدي أيضا إلى فساد البدن وظهور رائحة نتنة من الفم وقسوة قلب الإنسان، وقلة الرحمة.



وزادت الحربي: ذكر لى بعض المتابعين أنهم شربوا دم الضب واستخدموه في علاج الأكزيما ولكن رجعت الحالة المرضية بصورة أسوأ.

أمر طبيعي ألا يصاب بضرر بالغ عند تناول كمية ضئيلة من الدم، مثله كباقي السموم، ولكن كلما زاد استهلاك للدم اقترب أكثر من الموت، وذلك بسبب أن الدم غني بالحديد، وتناول الدم بكميات كبيرة يؤدي إلى خطر زيادة نسبة الحديد وترسبه في أنسجة الاعضاء، وخاصة في القلب، والكبد، والبنكرياس، مما يؤدي إلى التسمم والوفاة.



وأوضحت: نحن لسنا خفافيش أو مصاصي دماء فأجسامنا لا تطور آليات لاستخراج الحديد الفائض كما لدى تلك الحيوانات، مضيفة: حذرت مسبقا من تناول ذيل الضب كونه يحتوي على مستويات عالية من الكوليستيرول تفوق اللحوم الحمراء والبيضاء بثلاثة أضعاف، ولكن لا حياة لمن تنادي. وهذه الأيام تتردد أخبار عن فوائد شرب دم الضب.



وعما اذا كان هناك أي فائدة من هذه الممارسات، قالت الحربي: لا توجد فائدة أبدا من شرب دم الضب أو في استخدامه للعلاجات الجلدية أو في علاج أعراض الربو، بل له أضرار خطيرة قد تقتل الإنسان.

تناول دم الضب يتسبب في حدوث داء الاصطباغ الدموي الثانوي وتلف الكبد والبنكرياس بل تتسبب زيادة الحديد في ضرر بالغ للقلب، وفشل عضلة القلب.

يتسبب شرب دم الضب أيضا في تجمع الماء في الرئتين الذي يزيد من صعوبة التنفس وتسوء حالة من يعاني من الربو، والأهم أنه يقلل القدرة الجنسية لدى الرجل ويقطع الطمث عند الأنثى.