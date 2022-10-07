بيروت ـ منصور شعبان



لليوم الثالث على التوالي و«ثورة المودعين» مستمرة حتى بلغت حد انتشار مقطع فيديو امس يظهر بقرة أمام أحد فروع مصرف «فرنسبنك»، حيث سخر مصورو الفيديو من المشهد وقالوا إنها تنتظر أموالها من المصرف، في حين شهد بنك «البحر المتوسط» في النبطية عملية اقتحام من قبل المودع يحيى علي بدر الدين (55 عاما) وهو من النبطية، شاهرا مسدسا حربيا، مطالبا بوديعته 150 ألف دولار.



ويملك بدر الدين محل سوبر ماركت في النبطية، وقد نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قال فيه «سأقدم على الانتحار إذا لم أحصل على أموالي».



وقال نجله إن ما دفع والده يحيى إلى هذا الفعل انه كان يطالب بمبلغ 500 دولار رفضت إدارة البنك طلبه ما اضطره إلى اقتحام البنك بمسدسه الحربي.



وترافق ذلك مع خطوة قضائية بإطلاق عميدة المقتحمين سالي حافظ وشقيقتها إكرام، حيث قرر قاضي التحقيق تركهما بكفالة مليون ليرة ومنعهما من السفر لمدة 6 أشهر.



إلى ذلك، اقتحم المودع مصطفى فاعور «البنك اللبناني الفرنسي» فرع خلدة، جنوب بيروت، مطالبا بوديعته.