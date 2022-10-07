أعلن النائب جبران باسيل رئيس التيار الحر في مؤتمر صحافي أمس، أن ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل حكومة جديدة، والإشارات غير مشجعة لجهة الانتخابات والفراغ الرئاسي، متوقفا امام الدعوة لجلسة نيابية في 13 أكتوبر، مشيرا الى انها تحمل استهتارا بمشاعر الناس.



وأضاف: نقارب الاستحقاق الرئاسي من زاوية الملفات لا المواصفات وبغضّ النظر عن موضوع الصلاحيات، فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بمعزل عن حدود صلاحياته.



وتابع باسيل: على رئيس الجمهورية الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملة، ووضع استراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها والحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها وتحييده عن النزاعات وتحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين.



وختم بالقول: خيارنا لدعم أو تأييد أي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية.