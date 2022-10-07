سجل لبنان إصابة بمرض الكوليرا في محافظة عكار الشمالية، لتكون أول حالة تشهدها البلاد المنهكة اقتصاديا منذ العام 1993، وفق ما أعلنت وزارة الصحة امس.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل أول إصابة بالكوليرا امس الاول في محافظة عكار في شمال لبنان، والتي تعد أكثر المناطق فقرا في البلاد.



وأشارت الوزارة إلى أن «حالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى»، لافتة إلى أنها «الحالة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفش للكوليرا».



وبناء عليه، شكلت وزارة الصحة خلية أزمة تضم خبراء واختصاصيين للاستجابة لتفشي الكوليرا، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن وزارة الصحة.



ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة، ويؤدي الى الاصابة بإسهال وتقيؤ.