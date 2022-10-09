نائب الأمير لصاحب السمو: أوامرك كلها منفذة... لا نتصرف ولا نقرر أي شي إلا معروض على سموك



بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مساء أمس إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة.



هذا، وكان في استقبال سموه على أرض المطار سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ناصر القحطاني وأعضاء السفارة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد غادر ظهر امس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة.



وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة. وفيما يلي نص الحوار بين صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد:



صاحب السمو الأمير: ما يحتاج انت مكان النفس.



سمو نائب الامير: طال عمرك اطمئن.. اطمئن أوامرك كلها منفذة.



صاحب السمو الأمير: انت كفيت وموفي كل الجوانب.



سمو نائب الأمير: كل أوامرك طال عمرك تحت تصرف سموك.



لا نتصـرف ولا نقـــرر أي شيء إلا معروض على سموك، والموافقة من سموك.



صاحب السمو الأمير: بارك الله فيك.



انت مكان النفس.



انت أعتز فيك.



فيــك البـركــة ولك إن شاء الله الخير والصحة والعافية.



سمو نائب الامير: إن شاء الله إن شاء الله.



كل ما في خاطرك وكل اللي في بالك طال عمرك يتنفذ حســب الأوامر اللــي تصدر منك.



ما نتعدى طال عمرك أوامرك.



صاحب السمو الأمير: الله يوفقك إن شاء الله.



ويعيــنـــك بالصـحــة والعافية.



سمو نائب الأمير: إن شاء الله الله كريم.