

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله الأحمد والشيخ جابر العبدالله الجابر والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد.



هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.