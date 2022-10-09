قدم سفيرنا لدى كوبا عادل الأدغم أمس الخميس أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة للرئيس للكوبي ميغيل دياز كانيل.



ونقل الأدغم عقب المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة هافانا تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس دياز كانيل وتمنيات سموهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.



وأعرب الأدغم في اتصال هاتفي لـ «كونا» عن اعتزازه بتمثيل الكويت لدى جمهورية كوبا، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.



وأشار إلى أن الرئيس دياز كانيل حمله نقل تحياته إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتمنياته للكويت حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والازدهار.