الروابط الراسخة بين مجتمعات الأعمال في الكويت ولندن أثمرت بناء علاقات تجارية ومالية ناجحة



استضاف بنك الكويت الوطني في مقره الرئيسي عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد فينسنت كيفني والوفد المرافق له على مأدبة غداء، بمناسبة زيارته الكويت.



وكان في استقبال كيفني والوفد المرافق له أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني والإدارة التنفيذية في البنك.



وألقى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر كلمة ترحيبية، أعرب خلالها عن تقديره للدور الذي يقوم به عمدة الحي المالي لمدينة لندن في دعم أواصر العلاقات بين الكويت ولندن، والتي تضم على وجه الخصوص كثيرا من المؤسسات الكويتية الرائدة، من بينها فرع بنك الكويت الوطني في لندن الذي تأسس في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وكان أول البنوك الخليجية التي دخلت السوق البريطانية، وذلك في إطار استراتيجية التوسع الدولي الذي ينتهجها البنك.



وأكد قوة الروابط الراسخة بين مجتمعات الأعمال في البلدين، والتي استمرت على مدار عقود وأثمرت بناء علاقات تجارية ومالية ناجحة طالما امتدت إلى تبادل الخبرات والرؤى، وساهمت بقوة في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.



وتأتي زيارة كيفني إلى الكويت في إطار جولة خليجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بحث آفاق الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون في كثير من القطاعات، بما يساهم في تعزيز اقتصادات البلدين.



كما تناولت الزيارة آخر التطورات حيال القطاعات المالية والاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية.



ويتواجد الوطني في الأسواق المالية الرئيسية، والتي تأتي في مقدمتها مدينة لندن، وذلك ضمن استراتيجية البنك لدعم التبادل التجاري بين الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك حول العالم وتوطيد العلاقات مع الشركات العالمية الكبرى التي تتخذ من المدينة مقرا لها، وترغب في تدشين أعمالها بالكويت والمنطقة.



ويتميز الوطني بانتشار جغرافي عالمي مترامي الأطراف، يضم فروعا وشركات تابعة تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، إضافة إلى وجودها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.