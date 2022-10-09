علي إبراهيم



كشفت احصائية أعدتها «الأنباء»، أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي بنهاية يونيو الماضي بلغ نحو 457.14 ألف مواطن ومقيم، من بينهم نحو 90.91 ألف وافدين يشكلون نحو 19.8% من إجمالي العاملين بالقطاع لترتفع نسبة المواطنين وتتجاوز ٨٠ %.



وأظهرت الأرقام أن الحكومة وظفت 11.6 ألف مواطن ومقيم في وزارات وأجهزة وإدارات وشركات الدولة خلال أول 6 أشهر من 2022، بينما غادر العمل في تلك الجهات نحو 2094 مواطنا ومقيما خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضيين.

وأظهرت البيانات أن الوافدين حظوا بنحو 1821 فرصة وظيفية خلال الفترة المذكورة، مقابل إحلال 640 وظيفة خاصة بهم في أجهزة الدولة المختلفة.

وتفصيليا، أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن 1454 مواطنا ومواطنة تركوا العمل بالقطاع الحكومي، مقابل نحو 9786 آخرين وظفوا في وزارات الدولة وإداراتها وهيئاتها الملحقة والمستقلة في أول 6 أشهر من 2022.



وبحسبة بسيطة، بلغ صافي الزيادة في عدد المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي نحو 8332 مواطنا ومواطنة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو، من بينهم 6342 مواطنا ومواطنة في 17 وزارة وصل إجمالي العاملين بها في نهاية يونيو الماضي 270.99 ألف مواطن ومواطنة.



وارتفعت أعداد المواطنين في 16 إدارة حكومية بإجمالي 1408 مواطنين ومواطنات، ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية يونيو الماضي نحو 25.7 ألف مواطن ومواطنة.

أما الجهات والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة، ويبلغ عددها 21 جهة، فقد ارتفع عدد العاملين فيها بإجمالي 156 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم بنهاية يونيو الماضي 36.64 ألف مواطن ومواطنة، كما زادت بنفس الرقم أعداد المواطنين في الجهات والهيئات ذات الميزانيات المستقلة البالغ عددها 17 جهة، ليرتفع عددهم إلى 12.264 مواطنا ومواطنة بنهاية يونيو.



وفي الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة، ارتفع عدد المواطنين فيها بواقع 270 مواطنا ومواطنة بنهاية يونيو الماضي ليبلغ عدد العاملين فيها 20.63 ألف مواطن ومواطنة.



ولجهة الوافدين، فقد شهدت الأروقة الحكومية تعيين نحو 1821 وافدا في أجهزة الدولة المختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما تم إنهاء خدمات نحو 640 وافدا ووافدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022 ليصبح إجمالي الزيادة في أعداد الوافدين بالحكومة نحو 1181 وافدا ووافدة، ليرتفع عددهم من 89.73 ألفا بنهاية ديسمبر2021 إلى 90.91 ألفا بنهاية يونيو 2022.



وشهدت 17 وزارة إجمالي تعيينات بلغ عددها 1402 وافدا ووافدة ليرتفع عددهم بنهاية يونيو إلى 69.68 ألفا مقابل 68.27 ألفا بنهاية ديسمبر الماضي، أما الإدارات الحكومية فشهدت تراجعا ملحوظا حيث جاء إجمالي عدد التعيينات فيها بأرقام سالبة تصل قيمتها إلى 134وافدا ووافدة، حيث لم تشهد سوى تعيينات ضئيلة في 4 جهات من أصل 16 جهة، لينخفض عدد العاملين فيها إلى 2613 مقابل 2747.



أما الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والبالغ عددها 21 جهة، فلم تشهد تعيينات ملحوظة لوافدين جدد ليصبح معها إجمالي الأرقام بالسالب بما قيمته 75 وافدا ووافدة ليتراجع إجمالي العاملين فيها من 4205 إلى 4280، حيث لم تشهد سوى تعيينات طفيفة في 3 جهات فقط.

أما الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة، فقد شهدت زيادة بواقع 7 وافدين جدد بعدما شهدت تعيينات جديدة في 4 جهات، ليصبح عدد العاملين فيها 5872 مقابل 5865 وافدا ووافدة في ديسمبر الماضي.



وفي الشركات المملوكة للدولة، ارتفع إجمالي عدد الوافدين بواقع 129 وافدا ووافدة، ليصبح عددهم الإجمالي نحو 8540 مقابل 8411 في نهاية ديسمبر الماضي، حيث شهدت 5 جهات منها تعيينات خلال الفترة المذكورة، من بينها جهة لم تصدر عنها معلومات خلال ديسمبر الماضي، وشهدت وحدها أرقاما موجبة بـ 161 وافدا ووافدة.



أعلى 5 جهات توظيفاً للمواطنين





استحوذت 5 جهات حكومية على 80% من إجمالي تعيينات المواطنين خلال أول 6 أشهر من 2022 بإجمالي 7834 وظيفة حيث جاءت تلك الجهات كالتالي:

1- وزارة التربية: ارتفع عدد المعينين فيها بواقع 3285 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم نحو 105.78 ألف مواطنين.

2- وزارة الكهرباء والماء: ارتفع عدد المواطنين فيها بواقع 2079 ليبلغ عددهم 29.9 ألف مواطن ومواطنة.

3- وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية: ارتفع عدد المواطنين بواقع 997 مواطن ومواطنة ليصبح عددهم 25.26 ألفا.

4- الإدارة العامة للطيران المدني: زاد عدد المواطنين بواقع 763 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم 6751 مواطنين.

5- وزارة الأشغال: ارتفع عدد المواطنين فيها بنحو 710 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم 15.27 ألف مواطن.





أكثر 5 جهات غادرها الكويتيون





1- وزارة الداخلية: انخفض عدد العاملين فيها بواقع 279 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم 19.41 ألفا.

2- وزارة المواصلات: انخفض عدد المواطنين فيها إلى 5352 ألف مواطن ومواطنة بتراجع قدره 285 مواطنين.

3- وزارة العدل: تراجع عدد المواطنين فيها بواقع 137 مواطنين ليصبح عددهم 12.43 ألفا مواطنا ومواطنة.

4- وزارة الشؤون: تراجع عدد المواطنين فيها بواقع 100 موظفا ليصبح عددهم 6659 مواطنا ومواطنة.

5- هيئة الإعاقة: انخفض عدد العاملين فيها بواقع 72 مواطنين ليصبح عددهم الإجمالي 1813 مواطنا ومواطنة.





أعلى 5 جهات توظيفاً للوافدين



1- الصحة: ارتفع عدد الوافدين فيها بواقع 984 وافدا ووافدة ليبلغ بنهاية يونيو 35.16 ألفا مقابل 34.18 ألف



2- التربية: عينت نحو 553 وافدا ليرتفع عددهم إلى 27.31 ألفا من 26.76 ألف وافد ووافدة في نهاية ديسمبر



3- المشروعات السياحية: ارتفع عدد الوافدين فيها خلال أول 6 أشهر بـ 56 وافدا ووافدة ليصبح عددهم 733.



4- المطاحن: ارتفع الوافدين فيها بواقع 37 شخصا ليصبح عددهم الإجمالي نحو 4236 وافدا ووافدة.



5- العدل: زاد عدد وافديها بنحو 35 شخصا ليبلغ عددهم الإجمالي نحو 1135 بنهاية يونيو.