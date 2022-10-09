القاهرة - سامي عبدالفتاح



يشهد اليوم الظهور الأول لفريقي الاهلي والزمالك، مع بداية الموسم الجديد، لكنه سيكون ظهورا افريقيا مهما للفريقين، وستكون البداية للاهلي بقيادة السويسري كريستيان كولر أمام الاتحاد المنيستيري التونسي في الثالثة عصرا بتوقيت تونس، الخامسة مساء بتوقيت الكويت، على ملعب مصطفى بن جنات في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



فيما سيكون ظهور فريق الزمالك في الدور نفسه بقيادة البرتغالي فيريرا، في السابعة مساء بتوقيت الكويت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في مواجهة فريق فلامبو دو سنتر البوروندي، وسوف يشهد الملعب نفسه مباراة الاياب نهاية هذا الأسبوع.



ومن كرة القدم الافريقية الى كرة اليد الافريقية ايضا،يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في نهائي أفريقيا لكرة اليد في السابعة والنصف مساء اليوم، وذلك بعد فوز الزمالك على غريمه الاهلي في نصف النهائي، بنتيجة 26 - 25، فيما تأهل الترجي بالفوز على غريمه الافريقي التونسي 31/22.



ويشهد التاريخ الافريقي لكرة اليد، تتويج الزمالك بالحصول على اللقب الأفريقي 12 مرة من قبل أعوام 1979 و1980 و1981 و1986 و1991 و2001 و2002 و2011 و2015 و2017 و2018 و2019.



يذكر ان فريق الترجي قد توج بنهائي البطولة العربية لكرة اليد على حساب الزمالك بنتيجة 29-28 في سبتمبر الماضي.