حقق اللاعب عثمان العنزي ميدالية برونزية اول من امس في أول أيام انطلاق بطولة بيروت الدولية المفتوحة السنوية الرابعة للتايكوندو المعتمدة من الاتحاد الدولي G2.



وفاز العنزي عن فئة الأشبال تحت وزن 49 كيلوغراما على منافسه اللبناني فابيو شولي وخسر في الدور الثامن أمام اللبناني أيضا ميشال زينون.



وفي المقابل خرج اللاعب يوسف الشمري من الفئة نفسها من المنافسة في مرحلة التصفيات.



وقال رئيس الوفد الكويتي رئيس اتحاد التايكوندو هاني المرشاد ان اللاعبين الكويتيين يشاركون من الاتحاد والأندية في بطولة بيروت بفئات الرجال والناشئين والشباب.



ويضم الوفد المدربين وليد المرشاد ومنيف الديحاني و4 لاعبين عن فئة الرجال هم يوسف القلاف تحت وزن 54 كيلوغراما وسعود العازمي تحت وزن 54 كيلوغراما وعبدالله الإبراهيم تحت وزن 58 كيلوغراما وحسين بوفتين تحت 63 كيلوغراما.



كما يضم الوفد من فئة الناشئين تحت 17 سنة اللاعب خالد المطيري تحت وزن 45 كيلوغراما وعن فئة الأشبال تحت 14 سنة اللاعبين عثمان العنزي تحت وزن 49 كيلوغراما ويوسف الشمري تحت وزن 53 كيلوغراما.



ولفت المرشاد إلى المستوى العالي للاعبين والمنتخبات المشاركة، ما يعزز من حدة المنافسة ويرفع من حجم التحدي أمام المتنافسين.