الدوحة - فريد عبدالباقي



حدد الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز المواجهات الودية التي سيخوضها المنتخب القطري خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يلعب مع منتخب بنما، وأخرى أمام غواتيمالا خلال معسكره التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية، والتي ستكون المرحلة الثالثة والأخيرة قبل العودة إلى الدوحة استعدادا لخوض غمار كأس العالم قطر 2022.



ويلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.



ومن المقرر أن يكون المعسكر الإسباني هو الخيار الأخير للجهاز الفني لتحديد القائمة النهائية لإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بها قبل نحو أسبوع من موعد انطلاق مبارياته في كأس العالم أمام منتخب الإكوادور يوم 20 نوفمبر المقبل على ستاد البيت.



إطلاق ثالث أغاني المونديال



إلى ذلك، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أغنية قناديل السماء (Light The Sky) بتعاون مذهل بين أربع من أشهر الفنانات في الوطن العربي.

ويتميز هذا المقطع الساحر بأربعة أصوات صدحت بها حناجر المغنية الإماراتية بلقيس، والنجمة المغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة الى كاتبة الأغاني منال المغربية.



كما احتفى فيديو الأغنية بأول مشاركة لحكام من الإناث في كأس العالم، وذلك بإظهاره للحكمات الست اللواتي سيدرن بعض مباريات البطولة ويساعدن في تحكيمها، وهن الفرنسية ستيفاني فرابارت، والرواندية سليمة موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمات رسميات لبعض المباريات، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، إضافة الى الأميركية كاثرين نيسبيت مساعدات للحكام.



بطولة غرب آسيا الأولمبية



هذا، وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم موافقته على مشاركة العنابي تحت 23 عاما في النسخة الثالثة من بطولة المنتخبات الأولمبية المقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل، وتشهد البطولة مشاركة 9 منتخبات هي «الأزرق»، والسعودية «المستضيف»، وسورية، وسلطنة عمان، ولبنان، والبحرين، واليمن، والعراق بالإضافة إلى قطر.



وكشف اتحاد غرب آسيا عن أن قرعة البطولة سيتم سحبها يوم 20 أكتوبر الجاري في مقر اتحاد الاتحاد في العاصمة الأردنية عمان وسيتم بث عملية السحب على الحساب الرسمي للاتحاد في مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، على أن ينتقل الفائزان في نصف النهائي الى المباراة النهائية.



وكان الاتحاد السعودي قد استضاف في مدينتي الخبر والدمام النسخة الثانية من البطولة عام 2021 وتوج المنتخب الأردني بلقبها.