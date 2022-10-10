استهدف انفجار مركبة عسكرية في محافظة أبين جنوبي اليمن امس مما اسفر عن مقتل أربعة عسكريين على الأقل أحدهم ضابط برتبة عميد.



وقال مصدر حكومي في السلطة المحلية بمحافظة أبين إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدف مركبة عسكرية في منطقة وادي عمران في مديرية مودية بمحافظة أبين.



وأكد أن الانفجار خلف أربعة قتلى عسكريين أحدهم ضابط، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين، أحدهم جراحه حرجة.



ورجح المصدر أن العبوة زرعتها عناصر تنظيم «القاعدة» التي كانت تتمركز في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قوات مشتركة أمنية وعسكرية تابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تتمركز في المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

وهذا أول هجوم على قوات الأمن في أبين خلال الشهر الجاري، بعد هجمات نفذها تنظيم «القاعدة» الشهر الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.