قالت مديرة البرامج والأنشطة وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد انه وفي إطار المشاركة في تدريب الكوادر المتخصصة بالمركز العلمي، قدم مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي ورشتي تدريب حول «صناعة المسؤولية البيئية» و«قوانين حماية البيئة»، وشارك فيهما 30 متدربا وقدموا مقترحاتهم ومرئياتهم للمسؤولية الاجتماعية كعنصر حيوي في الجهود المحلية بأبعادها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأضافت بهزاد: قدم المشاركون أيضا مقترحات لمشاريع بيئية طموحة من واقع تخصصاتهم المختلفة ورؤاهم لمستقبل بيئة الكويت في ظل تطبيق القوانين البيئية وإنشاء المشاريع ذات الصلة بالبيئة.