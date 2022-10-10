أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن رعايتها ومشاركتها في العديد من المشاريع الإنسانية ومشاريع التنمية المجتمعية والتوعية الطبية، حيث ساهمت مؤخرا كراع رسمي مع الجمعية الطبية الكويتية في الحملة التوعية #الحين_فهمت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، كإحدى حملاتها الرئيسية لهذا العام، بالإضافة إلى دعمها لجمعية الهلال الأحمر ولجمعية القلب الكويتية ومساهمتها في عدة تبرعات أخرى داخل الكويت تضمنت دعم الشباب وحديثي التخرج وطلبة جامعة الكويت.



في هذا الإطار، أكد مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة أرزان المالية فواز المنيع أن مشاركة المجموعة بعدد من التبرعات والمساهمات الاجتماعية لهذا العام دليل على أهمية المسؤولية الاجتماعية لدى المجموعة وحرصها تجاه دعم هذه المشاريع المتعلقة بالجانب الإنساني والأعمال الخيرية وبناء المجتمع والصحة والتعليم وغيرها، لما في ذلك من أثر كبير على تنمية المجتمع وازدهاره وزيادة الوعي فيه.



وأعرب فواز المنيع عن سعادته بالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية. وأشاد المنيع باهتمامها في دعم المشاريع التوعوية ونشر الوعي الصحي في المجتمع، مشيرا إلى أن مجموعة أرزان المالية تحافظ على موقعها الريادي باعتبارها مؤيدا قويا يسعى إلى إثراء المجتمع بهذه المشاركات ودعم هذه المشاريع الإنسانية والصحية وتلبية حاجة المجتمع عن طريق ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الأذهان بشتى المجالات سواء داخل الكويت أو خارجها.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة عن اعتزازه بالشراكة الإنسانية التي تجمع الجمعية بمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، مضيفا أن ما تقوم به المجموعة يعد ترجمة لواجبها الوطني الذي تؤديه وإيمانها بأهمية الدور المحوري لبرنامجنا للمسؤولية المجتمعية في توعية المجتمع صحيا.



وأعرب الطوالة عن اعتزازه بالشراكة الإنسانية مع مجموعة أرزان المالية ومشاريعها، مضيفا أن ما تقوم به المجموعة هو بمنزلة واجب إنساني مجتمعي يستحق الإشادة، واننا فخورون بهذا التعاون والدعم لما فيه من أثر طيب ونتائج مثمرة على القطاع الصحي في الكويت.