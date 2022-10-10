نظّمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، مبادرتها الثانية ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها مؤخرا تحت عنوان «#إحنا_واحد»، بالتعاون مع وزارة التربية وفريق تراحم التطوعي.



واشتملت المبادرة الثانية التي أقامتها stc على فعالية «Story time with stc» وذلك في مجمع 360، حيث أطلقت عدة أنشطة توعوية وترفيهية بما في ذلك إشراك الأطفال في تجربة سينمائية، ومسابقات ترفيهية، فضلا عن حملة تبرع للحقائب المدرسية تزامنت مع بداية العام الدراسي الجديد.



وفي بيان لها، أوضحت stc أن المبادرة الثانية ضمن إطار حملتها «# إحنا_واحد» تهدف إلى إبراز موقف stc والمجتمع الكويتي ضد التنمر، ومن هذا المنطلق، حرصت على توفير تجربة سينمائية تركز على فتى يدعى يوسف، وتدور أحداث التجربة السينمائية على بطل العمل الطالب يوسف الذي كان يرفض مختلف أشكال التنمر، وبرزت شخصيته الشجاعة وكيفية تعامله مع مواقف التنمر التي يمر بها زملاؤه.



وقد جاء هذا العمل من فكرة نوف الناصر التي قامت بإنتاج هذا العمل الفني الذي قامت بكتابته الكاتبة أماني السيد هاشم خصيصا لشركة stc، وبعد العرض المباشر للقصة في مجمع 360، قامت stc بتوزيع نسخ منها على الزوار في جناحها. وإلى جانب هذا الإنتاج الفني، تضمن الحدث العديد من الأنشطة التفاعلية بما في ذلك مقابلة مع أنوار العتيبي، اختصاصي نفسي أول في وزارة التربية.



ومن باب الشراكة الاستراتيجية بين stc وفريق «تراحم» التطوعي، أقامت stc أيضا حملة للتبرع بالحقيبة المدرسية للأطفال المحتاجين.



من جهتها، قالت، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم «إن مشاهدة التأثير الواسع النطاق بين العدد الكبير من الحضور الذين شاركوا في المبادرة الثانية ضمن حملتنا لمكافحة التنمر يتوافق بشكل مباشر مع أهدافنا الأساسية في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات».