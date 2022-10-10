أختتم أمس الداعية الأميركي عبد الرحيم مكارثي زيارته الدعوية إلى الكويت، والتي نظمتها جمعية سلسبيل الخيرية، وخلال الزيارة التي استمر لعدة أيام، قدم الداعية والمدرب الأشهر في مجال التعريف بالإسلام درساً علمياً، ودورة متخصصة بعنوان (المهارات الأساسية لتعريف غير المسلمين بالإسلام) وهي تعتمد على أسلوب (GORAP) في عرض رسالة الإسلام، وهو أسلوب جديد ومبسط لتعريف غير المسلمين بالإسلام، أسلم بواسطته الآلاف من غير المسلمين من جميع انحاء العالم، وحرص على تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية لتعم الفائدة، كما ألقى محاضرة دعوية تفاعلية بعنوان (الأسلوب الأكثر تأثيراً في دعوة غير المسلمين).

وعبر الداعية مكارثي عن سعادته لوجوده في دولة الكويت التي يعتبرها من أحب البلاد إلى قلبه، ومن أكثرها سعياً في تبليغ دعوة الإسلام إلى ربوع العالم، مشيداً في الوقت ذاته بجمعية سلسبيل الخيرية، التي عمل ضمن الهيئة الاستشارية لتأسيسها منذ عدة سنوات، معتبراً أن انطلاق عمل سلسبيل هو إضافة جديدة مباركة في مجال الدعوة إلى الإسلام، وتعريف الجاليات غير المسلمة بمبادئ الدين الحنيف، وتقديم الدعم الدعوي للمراكز الإسلامية في الغرب.



ومن جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة جمعية سلسبيل الخيرية الأستاذ ناصر العيار بأن تنظيم الجمعية لهذه الزيارة الدعوية يأتي في إطار سعي الجمعية الدائم ليس فقط في مجال الدعوة إلى الإسلام، ولكن أيضاً في مجال تأهيل الدعاة، وإعداد المتخصصين منهم، وتزويدهم بالدورات والمهارات اللازمة على أيدي المدربين المعتمدين، لتبليغ رسالة الإسلام بشكل صحيح وأسلوب لائق.



ويعد الداعية عبدالرحيم مكارثي من أشهر الدعاة إلى الإسلام باللغة الإنجليزية، وله جهود كبيرة في مجال تأهيل وتدريب الدعاة، وهو عضو في الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، وله رحلات دعوية إلى أكثر من 30 دولة، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتعريف بالإسلام.