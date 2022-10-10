قالت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) إن العفو الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن عن المجرمين المدانين بحيازة الماريجوانا بموجب القانون الفيدرالي يقلل من مخاطر تعاطي المخدرات و"أعطى للبلاد إشارة خاطئة في الوقت الخطأ".

وأعلن بايدن يوم الخميس أنه سيعفو عن جميع الجرائم الفيدرالية البسيطة السابقة المتعلقة بحيازة الماريجوانا، في حين تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات بسبب الضغط لإضفاء الشرعية على الماريجوانا في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت الصحيفة في مقال رأي أنه مع ذلك، فإن "الإدانات الفيدرالية لجرائم الماريجوانا ليست عادة لمجرد حيازتها"، مضيفة أن الحكومة الفيدرالية في الواقع "تقلل من رد فعلها" على الاستخدام غير القانوني للماريجوانا.

وأشارت إلى أن "تعاطي المخدرات غير المشروعة هو حافز للجريمة، التي كانت معدلاتها ترتفع حتى مع قيام الولايات في جميع أنحاء البلاد بتحرير قوانين الماريجوانا الخاصة بها".

ومع تزايد خطر الماريجوانا اليوم وتزايد استخدام الشباب لها، فإنه "مع زيادة التعاطي جاء ارتفاع مرتبط بمشاكل الصحة العقلية والجريمة".

ولفت المقال إلى أنه "لو كان الرئيس بايدن يود حقا أن يفعل شيئا حيال المشاكل التي تواجه مدننا وولاياتنا - ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان والوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة - لكان قد فعل شيئا لمنع تعاطي المخدرات غير المشروعة".