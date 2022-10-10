أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، التقارير الواردة بشأن التخطيط لبناء تمثال لقائد فريقه السابق والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أمام معلب (كامب نو).. قائلا "إن العمل يجري بالفعل في المشروع".

وذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الإسبانية، "أنه وسط هذه التقارير والتكهنات، أكد لابورتا نفسه أن العمل يجري بالفعل في المشروع".. مضيفا "بالطبع سنبني تمثالا لليو ميسي بجانب تمثال يوهان كرويف، لقد تم اتخاذ القرار ونعمل على ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي - البالغ من العمر 35 عاما - سجل خلال فترة تواجده مع النادي الكتالوني 672 هدفا في 778 مباراة وفاز بالعديد من الألقاب.. مضيفا "بالنسبة لعودته المحتملة إلى (كامب نو) العام المقبل، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت ستتحقق أم لا".