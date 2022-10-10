تجاوز عدد براءات الاختراع سارية المفعول في البر الرئيسي الصيني 3 ملايين، مع تزايد نسبتها في مجال التكنولوجيا الرقمية، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للملكية الفكرية

وقال قه شو، مسؤول في الهيئة، في مؤتمر صحفي إنه حتى سبتمبر الماضي، تم تسجيل أكثر من 3.15 مليون براءة اختراع سارية المفعول في البر الرئيسي.

وتعود أكثر من 30 بالمئة من براءات الاختراع الصينية إلى الصناعات الناشئة الاستراتيجية مثل مركبات الطاقة الجديدة والإبداع الرقمي وتصنيع المعدات المتطورة، ويوجد 13 بالمئة منها له مدة صلاحية لأكثر من 10 سنوات.

وحتى يوليو، توجد 326 ألف شركة صينية تمتلك 2.09 مليون براءة اختراع سارية.

وأكد قه زيادة براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا الرقمية، قائلا إن صناعات تكنولوجيا الكمبيوتر، والقياسات، والاتصالات الرقمية تصدرت عدد براءات الاختراع السارية في الصين حتى يوليو.

كما ذكر أن عدد البراءات ساعد في زيادة تعزيز وضع الصين الدولي كقوة ابتكارية.