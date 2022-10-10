يجري الاتحاد الأوروبي تقييما بشأن ما إذا كان التشريع الأخضر الأمريكي الذي تم سنه مؤخرا، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، حسبما قالت نائبة رئيسة المفوضية مارجريت فيستاجر لصحيفة فاينانشيال تايمز

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التكتل الأوروبي يضغط على واشنطن لإعادة التفكير فيما تصفه فيستاجر بمواد وفقرات "تمييزية" في القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في آب/ أغسطس الماضي.

وقد تتم إثارة المسألة في اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا عبر الأطلسي في كانون الأول/ ديسمبر، حيث قالت رئيسة جهاز مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، إن الاجتماع قد يثمر عن نتائج أسرع من تحرك محتمل بمنظمة التجارة العالمية.