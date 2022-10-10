تحل إسبانيا ضيف شرف على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام المقرر إقامته خلال الفترة من 19 حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي ستشارك فيه بوفد يضم حوالي 200 شخص.

ويعتزم الزوجان الملكيان الإسبانيان افتتاح المعرض في 18 تشرين الأول/أكتوبر. كما يعتزم الكاتبان الإسبانيان إيرين فاليجو وأنطونيو مونيوث مولينا إلقاء خطابين حول الشؤون الأدبية.

ويشارك في المعرض 320 جهة عرض من إسبانيا، بحسب بيانات المكتب المنظم للمعرض.

وبحسب بيانات المنظمين، سيشارك في المعرض إجمالا أكثر من 4 آلاف جهة عرض من أكثر من 65 دولة في أكبر معرض للكتاب في العالم.

ويستخدم الجناح الإسباني في المعرض أحدث التقنيات: "بفضل الذكاء الاصطناعي تمتلئ الجدران مثل صفحات كتاب كبير الحجم بالكلمات وأجزاء من النصوص التي يمكن سماعها هنا في أيام المعرض"، كما أعلن المنظمون في الصيف. وتهدف الألوان البراقة والكثير من الأضواء إلى جعل شعار ضيف الشرف، "الإبداع المتلألئ"، تجربة حسية.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا من أكبر أسواق الكتب في العالم. وقال يورجن بوس، مدير المعرض، إن دعوة ضيف الشرف ليست محصورة على الدولة ذاتها، بل تشمل أيضا المنطقة اللغوية، موضحا أن اللغات الإقليمية الكاتالونية والجاليكية والباسكية ممثلة أيضا في معرض فرانكفورت.

وبحسب بيانات مديرة الجناح الإسباني، إلفيرا ماركو، تم خلال عامي 2019 و 2022 ترجمة حوالي 400 كتابا من الإسبانية إلى الألمانية.