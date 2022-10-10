قالت وزارة المالية الهندية إن تحصيلات الضرائب المباشرة بعد خصم المبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 3ر16% لتصل إلى 45ر7 تريليون روبية (49ر90 مليار دولار) للعام المالي الجاري حتى 8 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية الإجمالية ارتفعت بنسبة 8ر23% حتى الآن هذا العام إلى 98ر8 تريليون روبية.

وقفزت المبالغ المستردة بنسبة 81% لتصل قيمتها إلى 53ر1 تريليون روبية.

كانت الهند قد خفضت من الضرائب غير المتوقعة على النفط الخام المنتج محليا والديزل المستورد ووقود الطائرات، وذلك في ظل انخفاض الأسعار الدولية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة قالت في منشور مطلع الشهر الجاري إنه تم خفض الضريبة على النفط الخام من الحقول المحلية، التي تم فرضها في تموز/يوليو الماضي.

وتقوم الهند، التي انضمت لعدد من الدول في فرض ضرائب غير متوقعة لتحجيم أرباح شركات الطاقة المتضخمة، بتعديل الضرائب كل 15 يوما وفقا لتحركات الأسعار دوليا.