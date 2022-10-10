تسبب سرب من الطيور في إفساد رحلة مقررة لرئيس مجلس الولايات الألماني "البوندسرات" بودو راميلوف إلى تشيلي.

واضطرت طائرة راميلوف، وهو من حزب اليسار المتطرف، للهبوط مساء أمس الأحد في كولون بعد تعرضها لسرب من الطيور.

وقال راميلوف على تويتر عند منتصف الليل تقريبا إن الطائرة "سيتم فحصها بشكل شامل على أمل أن تكون جاهزة للرحلة التالية غدا"، مضيفا صورا للطائرة في الظلام.

ولم يكن في مقدور المتحدث باسم مستشارية ولاية راميلوف في إرفورت، التعليق عما ستكون عليه الخطوات التالية اليوم الاثنين.

وتمثل الزيارة إلى تشيلي نهاية فترة رئاسة مدتها عام لرئيس وزراء ولاية تورينجن الألمانية لمجلس الولايات، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الألماني ويمثل 16 ولاية.

وإلى جانب عدد من اللقاءات السياسية، من المزمع أن يجري راميلوف مباحثات اقتصادية ويزور شركات. ومن المقرر أن تنتهي الزيارة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.