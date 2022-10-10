أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الفنلندي أن الناتج الصناعي للبلاد نما في آب/ أغسطس، بعد تراجعه في الشهر السابق عليه.

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5ر0% على أساس شهري في آب/ أغسطس، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، مقارنة مع تراجع نسبته 6ر2% في الشهر السابق عليه.

ومن بين القطاعات، نما الإنتاج بأعلى نسبة بلغت حوالي 6ر7% في قطاع الكهرباء والغاز .

وزاد الإنتاج بقطاع التعدين والمحاجر بنسبة 1ر6% مقارنة بشهر تموز/ يوليو، بينما سجلت صناعة الأجهزة الكهربائية والالكترونية تراجعا في الإنتاج بنسبة 1ر5%.

وعلى أساس سنوي، تباطأ الناتج الصناعي بشكل طفيف ليصل إلى 3ر2% في آب/ أغسطس، مقارنة مع 7ر2% في تموز/ يوليو.

وكشفت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء أن الطلبات الجديدة على التصنيع نمت بشكل حاد بنسبة بلغت 9ر15% في آب/ أغسطس، مقارنة مع تراجع نسبته 4ر5% في الشهر السابق عليه.

وسجلت الصناعة الكيماوية أكبر نمو من حيث الطلبات بنسبة بلغت 9ر37%.