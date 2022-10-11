محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية السرة التعاونية د.حسين علي الحمادي وضع خطة عمل شاملة إصلاحية منذ توليه إدارة الجمعية في 24 أغسطس 2022، للنهوض بالمركز المالي وزيادة الايرادات ومراجعة كل العقود المبرمة والتنويع في الخدمات وتقنين المصاريف المالية واسترداد كل المطالب المالية المستحقة للجمعية، موضحا أن مبيعات الجمعية في سبتمبر بلغت 1.260.410 دينارا بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي 5745 دينارا. وأكد في تصريح صحافي أن الخطة كشفت مخالفات مالية وإدارية، وعلى أثرها تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية أوصت بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل.



وعلى صعيد المهرجانات التسويقية والعروض الأسبوعية، أفاد الحمادي بأنه تم تنظيم مهرجانين تسويقيين بالسوق المركزي و4 مهرجانات للخضار والفاكهة بأسعار تنافسية ومميزة، وقد انعكس ذلك رضا أهالي المنطقة على هذه المهرجانات بتحقيق مبيعات قياسية، حيث بلغت مبيعات الجمعية في 24 سبتمبر 55 ألف دينار، ولم يحقق هذا الرقم منذ أكثر من 3 سنوات.