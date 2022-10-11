محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية غرناطة التعاونية عبدالعزيز زيد المطيري أنه تم وضع استراتيجية عمل تتمحور في رفع كفاءة العمل الإداري والتنويع بالخدمات والإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخدماتية لدى الجهات المختصة وتعزيز المركز المالي للجمعية، حيث تم القيام بالجرد النصف السنوي للسوق المركزي ق 1 والفروع للوقوف على البيانات المالية من ناحية المبيعات والإيرادات والمصاريف.



وكشف في تصريح صحافي أنه تم توقيع عقد بقيمة 65 ألف دينار لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية مقابل القيمة الإيجارية المستحقة على الجمعية، وذلك ليتسنى لنا طرح المحلات للاستثمار من قبل الغير في السوق المركزي ق 1 والسوق المركزي الجديد ق 3، لافتا إلى أنه بعد إنهاء كل التراخيص للفروع المستثمرة لدى الجهات المختصة سيتم اختيار الأنشطة الاستثمارية حسب احتياج أهالي المنطقة.



وعلى صعيد التنظيم الإداري، قال المطيري إنه تمت إعادة هيكلة النظام الإداري من خلال تقنين الأعمال الإضافية ومراجعة كل البدلات المالية للموظفين حسب الكادر الإداري المعتمد لدى الجمعية، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لرفع السيارات المهملة بمواقف السوق المركزي ق 1 لإفساح المجال لرواد السوق المركزي في الوقوف بالأماكن المخصصة لهم.



وبخصوص المهرجانات الشهرية والعروض الأسبوعية، أكد أنه تم تنظيم مهرجان الأسبوع لمدة يومين ومهرجانين للخضار والفاكهة لمدة يوم واحد، وجار العمل على تنظيم مهرجان تسويقي ضخم نهاية شهر أكتوبر يحتوي على العديد من الأصناف الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وتنافسية.



واختتم بأنه استكمالا لتطوير العمل الخدماتي في السوق المركزي ق 1 والفروع تم توفير سلال وعربات تسوق جديدة، كما أنه جار مخاطبة وزارة الأشغال بخصوص استكمال الخدمات المجاورة للسوق المركزي الجديد ق 3.