محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية فهد الأحمد التعاونية محمد مبارك قليب الذيب توزيع 11% من الأرباح على المساهمين في 2022 وهي أعلى نسبة أرباح منذ التأسيس، مشيرا إلى أنه منذ الانفصال عن جمعية الصباحية التعاونية العام 2017 تم تحقيق العديد من الإنجازات على الرغم من السيولة المنخفضة التي تم تسلمها والبالغة 25 ألف دينار فقط وبضاعة بـ 400 ألف، موضحا أنه جرى رفع السيولة إلى 1.3 مليون وديعة ثابتة، و1.8 مليون في حساب التوفير.



واستعرض بعضا من إنجازات المجلس التأسيسي الذي ينهي عمله في يناير، ووضع هدفا لأعماله يتمثل في التطوير المستمر في العمل الإداري للوصول لأعلى المستويات في تقديم الخدمات للمساهمين وأهالي المنطقة، حيث تم تطوير وإعادة ترميم فرع التموين، وافتتاح منطقة العروض بالسوق المركزي، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل حديقة منطقة فهد الأحمد قطعة 3، مثمنا في الوقت ذاته الدور الكبير لأعضاء مجلس الإدارة والتعاون والتنسيق بينهم إلى جانب فريق العمل المميز من المدير العام ونوابه ورؤساء الأقسام.