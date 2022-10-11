قالت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، ان المواجهة العسكرية في مضيق تايوان «ليست خيارا على الإطلاق»، داعية الصين إلى احترام سيادة تايبيه.



وأضافت تساي وين في كلمة ألقتها بمناسبة العيد الوطني لبلادها امس، ان السلام والاستقرار في مضيق تايوان هو أساس تنمية العلاقات عبر المضيق.



وتابعت أن «الإجماع الأوسع بين الشعب التايواني والأحزاب السياسية المختلفة هو أننا يجب أن ندافع عن سيادتنا الوطنية وأسلوب الحياة الحر والديمقراطي. وفي هذه النقطة ليس لدينا مجال للتسوية».



وشددت على أن «المواجهة المسلحة ليست خيارا مطلقا لجانبينا»، في إشارة إلى تايوان والصين، مؤكدة موقف حكومتها بأنها مستعدة لإيجاد «ترتيب مقبول للطرفين» لدعم السلام والاستقرار بشرط أن يكون هناك «عقلانية ومساواة واحترام متبادل» مع الصين.



وردت بكين على خطاب تساي معتبرة حزبها «أصل التوتر الحالي» بين الجانبين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ امس: «نحن على استعداد لإفساح مجال واسع أمام توحيد سلمي لكن لن ندع أي مجال لاستقلال تايوان ولأنشطة انفصالية».