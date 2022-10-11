







عبدالكريم العبدالله



أكد وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا أهمية الصحة النفسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز استقرار المجتمعات لما تحدثه من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية ليس فقط على الفرد المصاب وإنما على المجتمع ككل. جاء ذلك في كلمة ألقاها رضا خلال الاحتفال بـ «يوم الصحة العالمي» الذي نظمه برنامج الصحة النفسية بالرعاية الأولية بعنوان «الحين فهمت» تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد وحضور الشيخة أوراد الجابر ورئيسة جمعية أسر التوحد ورئيسة جمعية الفصام السعودية الأميرة سميرة بنت عبدالله آل سعود. من جهتها، أشادت الأميرة سميرة آل سعود بالتعاون المثمر بين الكويت والسعودية بمختلف المجالات ومنها المجالات الصحية، داعية إلى بذل المزيد من التعاون وتبادل الخبرات. وأكدت أهمية التعاون في مجالات الاحتياجات الخاصة وتحديدا الإعاقات والاضطرابات النفسية الآخذة في الازدياد نسبة إلى عدد السكان، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدم ليست على مستوى طموح الأسر، لذا «عملنا في المملكة على إيجاد جمعيات خيرية تعنى بتدريب الأسر وتدعمها وتطالب بحقوقها».



من جانبها، قالت الشيخة أوراد الجابر إن دول الخليج كباقي دول العالم تعاني من ازدياد حالات الاضطرابات النفسية، لافتة إلى أن قضايا الصحة النفسية ومعالجتها واجهت حواجز اجتماعية كبيرة إلا انه حدث تحول إيجابي تجاه هذه القضايا وإدراكها مؤخرا. وأضافت ان العام 2020 شهد ارتفاعا كبيرا في عدد من يعانون من اضطرابات القلق والاكتئاب بسبب جائحة كورونا إذ بينت التقديرات الأولية لمنظمة الصحة العالمية زيادة في اضطرابات القلق بنسبة 26% واضطرابات الاكتئاب الرئيسية بنسبة 28% خلال عام واحد فقط.



من ناحيتها، قالت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب في كلمة مماثلة خلال الاحتفال إن الإدارة وفرت 30 عيادة للصحة النفسية في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق الصحية.