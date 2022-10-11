الشمري لـ «الأنباء»: خطط للتركيز على التخصصات الدقيقة وزيادة عدد العيادات وتوجه لافتتاح «ضعف القلب» و«كهرباء القلب»

التمار لـ «الأنباء»: توجه لافتتاح عدة تخصصات جديدة ودقيقة مثل «تخطيط المخ» و«الجهاز الهضمي» و«الطب التطوري»

الصفار لـ «الأنباء»: افتتاح تخصصات الكتف واليد والعمود الفقري والقدم والكاحل.. وعظام الأطفال «وتبديل المفاصل» قريباً



عبدالكريم العبدالله



دشن مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد العجمي افتتاح العيادات الخارجية لأقسام الاطفال والباطنية والعظام بحضور مدير المستشفى د.غالب البصيص ورئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن الشمري.



وقال مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد العجمي، في تصريح لـ «الأنباء»، إن هذا يأتي استكمالا لنقل العيادات الخارجية الى مستشفى الجهراء الجديد، مشيدا بدعم وزير الصحة ووكيل الوزارة لتذليل العقبات من أمامنا، كما أن هذا جاء بجهود العديد من الأقسام منها الشؤون الهندسية ونظم المعلومات والسجلات الطبية والهندسة الطبية، فضلا عن بقية الأقسام المختلفة لتوفير كل المستلزمات للبدء في العمل بالعيادات الخارجية.



وأوضح أن هناك نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في مستشفى الجهراء الجديد، وذلك لمطابقة العيادات للمواصفات العالمية وتحقق معايير الجودة والاعتماد.



وكشف عن اضافة عيادات أمراض «القلب» و«التجميل» ضمن العيادات الخارجية لاستكمال الخدمات المقدمة في منطقة الجهراء الصحية.



واشار الى أن هناك صيدلية العيادات الخارجية، والتي تضم طاقة استيعابية كبيرة، كما تضم اماكن انتظار للمراجعين، وأيضا تحتوي على أكثر من 12 شباكا لصرف الأدوية بما فيها شبابيك خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن شبابيك للوصفات الخاصة.



وافاد د.العجمي بأنه تم نقل مركز فحص العمالة الوافدة من مركز الجهراء الصحي الى مستشفى الجهراء 3 للتسهيل على المراجعين.



بدوره، قال رئيس قسم الباطنية د.عبدالرحمن الشمري في تصريح لـ «الأنباء» انه تم افتتاح عيادات قسم الباطنية العامة والتخصصية، والتي تضم تخصصات: الدم ـ السكر ـ تثقيف السكر ـ الكلى ـ الجهاز الهضمي ـ طب الحوامل وغيرها، مبينا أن السعة اكبر في القسم مما يعطي فرصه للتوسع بالخدمات واستقبال عدد أكبر من المرضى وتقليل فترة الانتظار وتوفير خدمة افضل لسكان محافظة الجهراء.



وأكد على وجود خطط للتركيز على التخصصات الدقيقة وزيادة عدد العيادات، مشيرا الى وجود توجه لافتتاح عيادات «ضعف القلب» و«كهرباء القلب»، شاكرا جهود جميع من ساهموا في تجهيز العيادات بدعم من مدير المنطقة الصحية د.محمد العجمي ومدير المستشفى د.غالب البصيص.



من جانبها، قالت رئيس قسم الاطفال بمستشفى الجهراء الجديد د.فجر التمار انه تم افتتاح عيادات الاطفال في مستشفى الجهراء الجديد، والذي يهدف الى توفير سبل الراحة للطفل، فضلا عن ازالة الرهبة من زيارة الطبيب.



وبيــنت فـــي تصريــح لـ «الأنباء» ان لدينا في قسم الاطفال 12 عيادة ومنها عيادات الاطفال العام والعيادات التنفسية والامراض الوراثية والاعصاب والكلى والخدج والاستقلابية والغدد الصماء والسكر، فضلا عن امراض القلب، وسونار القلب للاطفال.



واكدت على اهمية تقليل مواعيد الانتظار للمرضى، مشيرة الى أن العيادات الجديدة ستقدم خدمة نوعية للاطفال، حيث ستستوعب ما لا يقل عن 300 طفل في اليوم مشمولة في العيادات الصباحية والمسائية، وسيتم زيادة القدرة الاستيعابية تدريجيا وتماشيا مع الاحصائيات.



وكشفت عن توجه لافتتاح تخصصات جديدة في قسم الاطفال مثل فحص «تخطيط المخ»، كما ان هناك خطة لافتتاح «وحدة رعاية اليوم الواحد» للأطفال، شاكرة جميع العاملين من الأطباء والممرضين والخدمات المساندة، مشيدة بدعم مدير منطقة الجهراء الصحية ومدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية.



من جانبه، قال رئيس قسم العظام في مستشفى الجهراء د.مهــدي الصفـار فــي تصريــح لـ «الأنباء» انه تم افتتاح العيادات الخارجية لقسم العظام، والتي تتكون من تخصصات دقيقة حسب توجه وزارة الصحة بافتتاح تخصصات دقيقة في جميع المستشفيات وتخفيف الضغط على الاخرى، حيث كان مستشفى الجهراء في السابق يقتصر فقط على علاج الكسور، أما في الوقت الحالي بفضل الله، فقد تم افتتاح يضم عيادات تضم تخصصات: الكتف ـ العمود الفقري ـ القدم والكاحل ـ اليد.



وكشف عن توجه لافتتاح تخصص «عظام الأطفال» و«تبديل المفاصل»، فضلا عن تطوير العناية للمرضى بالتنسيق مع قسم العلاج الطبيعي لوضع بروتوكول موحد لعلاج مرضى العظام والاهتمام بتثقيف المريض سواء بمرضه او الخطة العلاجية، علما أن هناك اطباء كويتيين متخصصين بتخصصات دقيقة في العظام سيشاركون بخبراتهم في قسم العظام بمستشفى الجهراء قريبا.