القاهرة - هناء السيد



تشارك وزارة الصحة في اجتماع مكتب إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بوفد يضم كلا من الوكيل المساعدة لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف ومديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان، ومدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات الصحية الهامة في مقدمتها استعراض تقرير المدير الإقليمي عن إنجازات اللجنة الإقليمية خلال عام 2021 ومتابعة القرارات الصادرة بتواريخ سابقة من جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي.



ومن المقرر أيضا الإعلان عن الفائز لهذا العام بجائزة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري في إقليم شرق المتوسط وهي الجائزة التي أنشئت عام 2003 وتمنح سنويا لأفضل المبادرات والممارسات في مجال الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، ومن المنتظر أن تقدم الجائزة للفائز بها على هامش أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية والتي ستعقد في عام 2023.



وصرحت مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان بأن اجتماع اللجنة الإقليمية الذي تشارك به الكويت يعتبر منصة لتبادل الخبرات والخطط والبرامج وتبادل الاستراتيجيات وخطط العمل للتصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية وتتطلب استمرار التشاور بين دول الإقليم، حيث سيقوم وفد الكويت بعرض التجارب والخبرات الوطنية في هذا الاجتماع والذي سيستمر حتى 13 الجاري ويحضره مدير المنظمة والمدير الإقليمي لشرق المتوسط ووزراء الصحة وكبار المسؤولين بوزارات الصحة بدول الإقليم.