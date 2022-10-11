بيروت - أحمد عزالدين



بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع النائب د.عبدالرحمن البزري، الأوضاع العامة وموضوع الاستحقاق الرئاسي.



كما التقى بري النائب فؤاد مخزومي الذي قال: تطرقنا الى الاستحقاقات المقبلة، لاسيما استحقاق رئاسة الجمهورية، وكان هناك توافق وإصرار على أنه يجب أن يتم هذا الاستحقاق في وقته وبأسرع وقت، وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد، لأنه بالنتيجة نريد ان نبني جميعا هذا الوطن وألا تكون هناك مواجهة.



وعرض الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال لقائه مع النائب د.غسان سكاف، الذي قال: بحثنا موضوع الانتخابات الرئاسية، وفي الواقع نحن على مشارف فراغ رئاسي يمكن ان يتبعه فراغ مؤسساتي.

الحقيقة اننا نعرف ان الأزمة في لبنان هي أزمة سياسية نتج عنها أزمة اقتصادية، ولكن هذه الأزمة يمكن لها أن تحل إذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي.

نحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية، ونعمل من أجل تأمين حزمة ثقة بين كل الفرقاء، هذا واجبنا كنواب وهذا ما نعمل عليه اليوم.