على الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار وباء «كوليرا» في لبنان ومحاول وزارة الصحة احتواءه، أعلن نقيب اطباء لبنان يوسف بخاش أن فيروس «كورونا» أصبح على مشارف نهاية الموجة الرابعة، وتوقع «أن تتحول او تظهر من جديد على ابواب الخريف والشتاء».



وفي حديث لإذاعة «صوت المدى»، أشار بخاش الى أن الكوليرا بكتيريا تتنقل عبر المياه الملوثة ان كانت مياه الري او الصرف الصحي، وهذه البكتيريا يمكن القضاء عليها عند تأمين شبكة مياه صحية نظيفة، لافتا الى أن الدول المتطورة استطاعت أن تقضي عليه بعكس البلدان الفقيرة الافريقية التي لا توجد فيها مقومات النظافة، وبالتالي تشهد انتشارا كبيرا للكوليرا فيها.



وطمأن بخاش أن أعداد اصابات الكوليرا في لبنان ليست مخيفة، وهي بحدود 16 حالة، ولكن قد تتزايد مع الأيام المقبلة، مشيرا الى أن البكتيريا أتتنا من الداخل السوري، حيث هناك تفش واسع، عبر أشخاص أتوا الى مخيم النازحين السوريين في عكار.