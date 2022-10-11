بيروت ـ منصور شعبان



قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال لقائه وفدا من طلاب «القوات اللبنانية» في جامعة الـ«LAU» بمعراب، بعد فوزهم بالانتخابات الطالبية: «نحن لا نخاف من (حزب الله) لأننا لا نخاف أصلا، إلا أن ما يخيفنا فعلا هو فقدان الأمل واليأس وليس الأمور المادية، فهذان العاملان يتفشيان في الوقت الراهن شيئا فشيئا في المجتمع اللبناني، من هنا يكمن دوركم الاساسي في التمسك بالامل ولو كنتم لا ترون اليوم أي أفق أمامكم».



وأضاف: «ما حققتموه في هذه الانتخابات ليس سوى بداية على الصعيد الشخصي لكم ولنا أيضا، لأن، وللأسف، المسيرة طويلة في ظل الصعوبات الجمة التي يعاني منها الوطن، من هنا علينا ان نبقى مستعدين دائما لتحقيق الانتصار».



ولفت إلى أن «المشكلة في لبنان أنه إلى جانب كل هذه المشاكل، الأفق مغلق ولكن بالرغم من ذلك، أود منكم أن تحذوا حذو الإعرابي في الصحراء الذي يعتمد على المعالم الطبيعية من أجل الاستدلال إلى سبيله، إلا أنه عندما تهب العواصف الرملية القوية التي تحجب الرؤية تماما، يقوم الأعرابي دائما بغرس عصاه في الرمال بشكل جيد ويتشبث بها ليبقى مكانه ويقوم بلف رأسه بردائه لحماية وجهه من الرمال وينتظر انقضاء العاصفة، حيث يعود ليقف من جديد ويرى نقاط الاستدلال التي يعتمد عليها من أجل متابعة مسيرته».



وقال: «إننا اليوم في عين العاصفة وعلينا أن نحذو حذو الإعرابي وأن نتشبث في مكاننا فكل واحد منا لديه نقطة ارتكاز معينة وعليه التمسك بها إلى حين انقضاء العاصفة، فالصبر مهم جدا في انتظار عودة الرؤية واستئناف المسيرة».



واستطرد جعجع: «إن دوركم أهم من دور البقية من أبناء جيلكم باعتبار أن ظروفكم ساعدت على ان ترتادوا الجامعات لتحصيل العلم في كل المجالات، لذا عليكم العمل على تعميق ثقافتكم باعتبار أن الفرد من بينكم يساوي مقدار ما يعرف، وبالتالي أطلب منكم بإلحاح كبير أن تصرفوا وقتكم على تحصيل الثقافة خارج اختصاصكم خلال الدراسة».



وأضاف: «عليكم أن تطلعوا على امور كثيرة كتاريخ بلادكم الفعلي، من أين أتينا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ وأن تعرفوا تاريخ الإنسان والبشرية ولاسيما ان اليوم اصبح تحصيل الثقافة أسهل بكثير مما مضى، على خلفية وجود أفلام وثائقية يمكن لها خلال ساعتين أن تخبرنا مقدارا مهولا من المعلومات».