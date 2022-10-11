بوسع عشاق الألعاب وصانعي المحتوى امتلاك وتجربة وحدة معالجة الرسومات الأسرع والأكثر تطوراً في العالم أو الفوز بواحدة منها

تتفوق وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 4090 من NVIDIA على جميع وحدات معالجة الرسومات الأخرى في الأسواق بفضل ما توفره من أداء فائق وكفاءة مذهلة، إلى جانب تقنية الذكاء الاصطناعي الحصرية التي يمكنها تحسين تطبيقات الألعاب والإنتاجية بشكل ملموس. ومنذ إطلاق مجموعة RTX 40، أصبح عشاق الألعاب الإلكترونية الراغبون في الحصول على جودة وانسيابية لا تضاهى وصانعو المحتوى الراغبون بإضفاء اللمسات الغنية على محتواهم وتعزيز الأداء والإنتاجية بشكل لا يضاهى، يترقبون إطلاق وحدات معالجة الرسوم الرائدة في مجموعتها GeForce RTX 4090.



وسيكون بوسع اللاعبين وصانعي المحتوى ممن يتطلعون إلى مواصلة التفوق على منافسيهم امتلاك وتجربة وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 4090 والحصول على فرصة الفوز بإحداها عند زيارة «كوادرا» في الشارع 27 – الطابق الثالث بناية رقم 22 في أسواق القرين بالكويت، وذلك في الساعة الرابعة عصر يوم 12 أكتوبر. وتدعو الشركة عشاق الألعاب الإلكترونية وصانعي المحتوى إلى الوصول مبكرا لتجنب نفاد الكميات حيث ستكون أولوية بيع الوحدات الجديدة وتوزيع الهدايا للواصلين أولا.



تعمل وحدات GeForce RTX 40 ببنية NVIDIA Ada Lovelace وتمتاز بتقدمها المذهل الذي يجعلها تتفوق على كافة الوحدات المنافسة، حيث تمنح المستخدمين أداء أفضل 4 مرات من سابقاتها بينما تحقق مجموعة RTX 40 بأكملها قفزة نوعية في الأداء والكفاءة لتمثل حقبة جديدة من إمكانات تتبع الأشعة والعرض الدقيق بفضل قدرتها الفريدة على استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد عناصر الصورة (بيكسل). وتم تزويد كل وحدة لمعالجة الرسومات بعدد من المزايا ومنها: المعالجات المتعددة الجديدة التي تحقق ما يصل إلى ضعفي قوة الأداء وكفاءة الطاقة، والجيل الرابع من أنوية Tensor التي تحقق أداء أسرع بمرتين لتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الجيل الثالث من أنوية RT التي تعزز سرعة تتبع الأشعة بواقع ضعفين.



وتحتوي وحدات GeForce RTX 40 Series على معزز الأداء NVIDIA DLSS 3 الذي يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي ليطلق حقبة جديدة من وضوح وسرعة العرض في الألعاب والتطبيقات بفضل NVIDIA RTX. أما DLSS 3 فتحقق جودة مدهشة للصور وأداء يضاهي أربعة أضعاف بالإضافة إلى سرعة الاستجابة التي تميز أفضل تجارب الألعاب الغامرة حيث يمكنها التدخل لتعزيز سرعة الإطارات في حال مواجهة عقبات في وحدات معالجة الرسوم في جهاز الحاسوب أثناء ممارسة اللعبة.



كما تعد القوة الفائقة في DLSS 3 ميزة مهمة لمطوري الألعاب الراغبين في التعبير عن رؤيتهم الفنية دون قيود، فهي تمثل مستقبل الألعاب وستتوافر في أشهر محركات الألعاب مثل Unity وUnreal Engines، كما حظيت بدعم العديد من مطوري الألعاب حول العالم إذ أعلنت أكثر من 35 لعبة وتطبيقا دعمها للتقنية المتقدمة.



وعند استخدام جهاز حاسوب مكتبي يستعمل وحدات GeForce RTX 40 Series مع تقنية NVIDIA Reflex، يصبح بوسع اللاعبين الدخول إلى مجال رائع للمنافسة في الألعاب بدقة 1440 بيكسل وسرعة 360 إطارا في الثانية. فوحدات معالجة الرسومات من NVIDIA تتجاوز التعريف المعتاد للسرعة ويمكنها أن توفر شاشات العرض بدقة 1440 بيكسل وسرعة 360 إطارا في الثانية بتردد 360 هيرتز، والتي يتوقع وصولها هذا الخريف – وذلك بأقل قدر ممكن من التأخير بواقع 10 أجزاء من الثانية في أفضل ألعاب الرياضة الإلكترونية. وسواء كنتم تمارسون اللعبة على جهاز حاسوب مكتبي أو محمول يستخدم وحدات GeForce، فإن تقنية NVIDIA Reflex تقلل تأخر استجابة النظام في أكثر من 40 لعبة – بما فيها ثمانية من أفضل 10 ألعاب للمنافسة في الرماية.



وبوسع صانعي المحتوى إطلاق العنان لإبداعاتهم دون قيود بفضل وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 40 Series التي يمكنها تحقيق أداء أسرع بضعفين في معالجة وعرض الأبعاد الثلاثية وفي الذكاء الاصطناعي وإرسال مقاطع الفيديو، فيما توفر كل من GeForce RTX 40 Series وتقنية DLSS 3 تطورات ملموسة للعاملين باستخدام NVIDIA Studio - فهي تمكن فناني الأبعاد الثلاثية من عرض رسوماتهم بأدق المواصفات والمواد الواقعية، وعرض تلك التغييرات بشكل فوري.



كما يمكن لمقدمي البث المباشر ومنتجي مقاطع الفيديو الحصول على دفعة هائلة تعزز الأداء والإنتاجية، حيث يمكن للأنظمة الثنائية الجديدة للترميز تخفيض زمن إرسال مقاطع الفيديو إلى النصف بينما يضيف الجيل الثامن من NVIDIA Encoder دعما متقدما ل AV1 لدعم جودة البث. كما تم تحسين حزمة تطوير البرمجيات NVIDIA Broadcast لتتضمن ثلاثة تحديثات أصبحت متاحة للشركاء – بما فيها تقدير تعبيرات الوجه، والتواصل بالعينين وتحسين جودة الخلفيات الافتراضية.



وبالإضافة لما سبق، تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة – بما فيها مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي وأدوات تحرير مقاطع الفيديو في DaVinci Resolve بداية لموجة إبداعية جديدة – فهي وحدات معالجة الرسومات الوحيدة التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن لوحدات GeForce RTX 40 Series دعم هذا التطور عبر إتاحة أداء أفضل بضعفين مقارنة مع الجيل السابق من وحدات معالجة الرسومات.





أين يمكن شراء وتجربة GEFORCE RTX 4090 والفوز بها في الكويت



٭ المتجر: كوادرا



٭ الموقع: الشارع 27 – الطابق الثالث بناية رقم 22 في أسواق القرين بالكويت



٭ الهدايا والجوائز: جائزة واحدة من جهاز حاسوب مكتبي بوحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 4090



٭ اليوم والوقت: 12 أكتوبر الساعة 4 عصرا بتوقيت الكويت. تدعو الشركة عشاق الألعاب الإلكترونية وصانعي المحتوى إلى الوصول مبكرا لتجنب نفاد الكميات حيث ستكون أولوية بيع الوحدات الجديدة للواصلين أولا.