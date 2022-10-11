بعد تصدر المطربة أصالة نصري، محرك البحث جوجل، وزيادة الجدل حول طبيعة جراحة التجميل التي خضعت لها وأعادتها 20 عاما إلى الخلف، خرجت اصالة لتطالب من الجميع التوقف عن سؤالها حول سر شبابها، مؤكدة أن السؤال المتكرر تسبب لها في "حالة جنون" والبعض لا يفهم أن هذا الاستفسار "جارح".

أصالة تصدرت الترند عقب نشر عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وفي البداية استقبلت السؤال حول طبيعة جراحة التجميل التي خضعت لها بروح مرحة ووعد بالكشف عن التفاصيل، ولكنها بالأمس غيرت موقفها، وغردت عبر حسابها بموقع تويتر لتطالب الجميع بالتوقف عن طرح هذا السؤال.

وكتبت قائلة: سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو" دخيلك شو عاملة؟" ومابعرف ليش متوقعين ماقول.

وتابعت: ف بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن دخيلكم ماتسألوني، شو ماكنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟.

وسبق أن تفاعلت النجمة السورية أصالة مع أنباء خضوعها لجراحة تجميل في الوجه بدت واضحة في إطلالتها الأخيرة بحفل دبي، ولكنها رفضت كشف التفاصيل، وقالت أن القصة طويلة وتحتاج لوقت لشرحها، وستكشف كل الأسرار بعد اكتمال تعافيها.

وعلقت أصالة، على خبر خضوعها لجراحة تجميل في الوجه، قائلة: ده موضوع يطول شرحه، فيه أشياء كثيرة، لسه في طور الشفاء ماخفتش على الآخر وده موضوع لازم أقعد فيه على كرسي ونحكي فيه من الأول.