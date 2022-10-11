استعرض تقرير حديث، أبرز أسباب ثقل عجلة قیادة (الدركسيون) السیارة، وذلك في مختلف أنظمة السیارات سواء العادي أو الكھربائي أو الھیدرولیكي.

وبیّن التقرير، أن الأسباب تتضمن نقص زيت الدركسيون في نظام توجیه عجلة القیادة وھو ما يحدث اھتزازاً شديداً في العجلة أو انغلاقاً كاملاً في عجلة قیادة السیارة أثناء القیادة.

وأشار إلى أن أسباب الثقل تشمل دخول ھواء إلى نظام التوجیه مؤدياً إلى ثقل مقود السیارة والتسبب بمشاكل عديدة في مختلف أجزاء النظام، وكذلك ارتخاء حزام الأمان في نظام التوجیه، إلى جانب تعطل مضخة المقود التي تتصل بنظام التوجیه.

ونصح التقرير بضرورة استمرار الاھتمام في مراقبة زيوت السیارة ومنھا زيت الدركسيون، والتأكد من عدم وجود تھريبات، مع إمكانیة مراجعة فني السیارات لإنھاء تلك المشاكل إذا تم اكتشافھا.