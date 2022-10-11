أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، عن افتتاح مركز جديد لخدمات بطاقة "هيّا" في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لتقديم المساعدة لجمهور المونديال الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويقدم مركز خدمات هيّا الجديد دعما مباشرا للمشجعين من خلال فريق عمل متخصص يتولى الإجابة على استفساراتهم المتعلقة ببطاقة هيّا، إضافة إلى خدمة طباعة بطاقات هيّا، علما بأن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع، حيث يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة هيّا الرقمية، حسب ما ذكره موقع اللجنة العليا.

ويستقبل المركز الجديد المشجعين من السبت إلى الخميس، من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وفي أيام الجمعة من الثانية ظهرا إلى العاشرة مساء، حتى 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لينضم إلى مركز خدمات هيّا الذي جرى الإعلان عن افتتاحه في صالة علي بن حمد العطية، نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال السيد سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة هيّا باللجنة العليا للمشاريع والإرث :"تتطلع فرق العمل لدينا إلى تقديم الدعم الكامل للمشجعين في كل من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في منطقة الخليج الغربي، وصالة علي بن حمد العطية بالقرب من نادي السد الرياضي، لضمان تجربة سلسة للجميع مع بطاقة هيّا."

يشار إلى أن بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم (قطر 2022) للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد البطاقة بمثابة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من خارجها، والذين سيصلهم عبر البريد الالكتروني تصريح دخول قطر، بعد الموافقة على طلباتهم لبطاقة هيّا.